Маленький поклонник из Екатеринбурга удивил Диму Билана трогательным подарком

Популярный исполнитель выступил с юбилейной программой "Билан 40" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима Билан 18 октября выступил с концертом в Екатеринбурге в рамках гастрольного тура, посвященного своему 40-летию. Во время юбилейного концерта исполнитель спел много своих старых и новых хитов, и даже лирическую «Не отрекаются любя». А во время исполнения песни «Девочка, не плачь» певец спустился в зрительный зал. Поклонницы, повскакивали со своих мест и бросились к певцу, который остановился в проходе. Билан прямо во время исполнения песни обнял несколько своих фанаток и сделал с ними селфи.

- Я решил прогуляться просто, - сказал певец, обнимая девушек.

Во время одной из песен Билан устроил обнимашки со зрителями концерта. Фото: читательница "КП" Юлия Хохлова

Также во время концерта Билан позвал на сцену одну из своих поклонниц спеть один из своих хитов «Задыхаюсь». По словам другой зрительницы концерта Юлии, исполнитель узнал свою фанатку, которая сидела в первом ряду.

- Возможно, она на какие-то фан-встречи приезжала, потому что он потом говорил ей, что давно знает ее. И в итоге он ее позвал на сцену, - рассказывает Юлия.

Певец узнал одну из фанаток и пригласил спеть с ним на сцене. Фото: читательница "КП" Юлия Хохлова

Также, по словам Юлии, певец мало говорил между выступлениями, зато успевал фотографироваться с детьми, которые подбегали к сцене, чтобы подарить цветы и сувениры. Один из ребят подарил певцу игрушечную машинку.

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