В Свердловской области не хватает специалистов по лесным пожарам

Самую большую зарплату от 43 до 45 тысяч рублей на руки предлагают начальнику службы пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области открыты четыре вакансии пожарных. Помимо Урала лесные пожарные нужны только в Югре и Забайкальском крае. Об этом сообщает сервис интернет-рекрутмента HeadHunter.

Вакансия лесного пожарного открыта в поселке городского типа Свободный. Специалисту обещают зарплату от 14 710 рублей до вычета налогов. Работодателем является Управление лесного хозяйства Минобороны.

Кандидат должен иметь среднее образование и пройти программу подготовки по профессии лесного пожарного. Опыт работы не нужен. Работодатель предлагает сотруднику дополнительный отпуск за ненормированные рабочие дни. Также возможен сменный график.

Этот же работодатель открыл вакансию лесного пожарного IV разряда в поселке Еланский с такой же зарплатой. От кандидата требуют основное общее образование. Опыт работы не нужен.

Кроме того, Управление лесного хозяйства Минобороны ищет начальника пожарно-химической станции I типа с опытом работы от года до трех лет. Ставка остается прежней - 14 710 рублей до вычета налогов. От кандидата ждут наличие среднего общего образования, а также прохождения программы профессиональной подготовки и повышения квалификации. Повышение квалификации сотрудник должен проходить не реже одного раза в пять лет.

В Екатеринбурге филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны ищет начальника службы пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с опытом работы от трех до шести лет. Ему предлагают зарплату от 43 до 45 тысяч рублей на руки.

Работодатель хочет, чтобы у кандидата было высшее образование. Также сотрудник должен знать нормативные правовые акты, методики проведения пожарного надзора, нормы административного и уголовного законодательства, правила эксплуатации средств пожаротушения. Кроме того, кандидат должен уверенно пользоваться Word, Exсel, обладать аналитическими способностями, быть ответственным и работать в режиме многозадачности.

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