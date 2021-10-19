Где поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге 19 октября

Прививки от коронавируса делают в нескольких торговых центрах Екатеринбурга и в одном - в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле продолжают работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. 19 октября 2021 года привиться вакцинами «Спутник V» - 1-й и 2-й компонент и «Спутник Лайт», а также от гриппа можно в нескольких торговых центрах.

Екатеринбург

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87, с 12 до 20 часов

ТЦ «Дирижабль», улица Шварца, 17, с 16 до 19 часов

ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133, с 12 до 18 часов

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46, с 10 до 18 часов

ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41, с 14 до 18 часов

Страховая медицинская компания «Астрамед-МС», улица 8 Марта, 37, с 11 до 14 часов

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, кабинет 216 А на втором этаже, с 9 до 15 часов.

Нижний Тагил

ТРЦ «DEPO», Свердловское шоссе. 31Б, с 16 до 20 часов

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