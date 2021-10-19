Роспотребнадзор: в Свердловской области привитые люди в 7,5 раз реже заболевают коронавирусом

По словам специалистов, вакцина если и не защитит от заражения, то как минимум облегчит течение болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, как вакцинация против коронавируса влияет на борьбу с распространением болезни, сегодня, 19 октября, на заседании Гордумы Екатеринбурга рассказали представители Роспотребнадзора. Так, они отметили, что пусть привитые люди и заболевают, но происходит среди них это реже, чем среди непривитых.

- Показатель заболеваемости среди привитых в 7,5 раза ниже, чем у непривитых, - отметила Елена Потапкина, начальник Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также на заседании рассказали о ходе вакцинации в Екатеринбурге. На 18 октября в столице Урала уже привито 518 267 человек. Из них 484 204 полностью завершили вакцинацию.