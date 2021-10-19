Свердловские власти составили список больниц, которые будут брать у больных ОРВИ и гриппом ПЦР-тесты

Больницы из списка начали брать ПЦР-тесты с 18 октября
Фото: ИВАНОВА Диана
В Свердловской области составили список больниц, где у тех, кто тяжело переносит ОРВИ и грипп, будут брать ПЦР-тест. Такой приказ на своем сайте опубликовал региональный Минздрав.
С 18 октября 2021 года ПЦР-тест начали брать у пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией и у беременных женщин с ОРВИ и гриппом, которые находятся в стационаре. Также тесты будут делать пяти людям при вспышке заболеваемости в школах, детсадах или в трудовых коллективах. Больницы будут отчитываться по выполнению приказа по пятницам до 12:00.
ПЦР-тест начнут брать следующие медицинские учреждения:
- Свердловская областная больница №1
- ЦГБ №7 Екатеринбурга
- ГКБ №14 Екатеринбурга
- ЦГБ №20 Екатеринбурга
- ЦГКБ №24 Екатеринбурга
- Клинико-диагностический центр Екатеринбурга
- Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области
- Областная детская больница
- Городская инфекционная больница Нижнего Тагила
- Городская больница №4 Нижнего Тагила
- Демидовская больница в Нижнем Тагиле
- Городская больница Первоуральска
- Краснотурьинская больница
- Городская больница Каменска-Уральского
- Ирбитская ЦГБ
- Березовская ЦГБ
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