Свердловские власти составили список больниц, которые будут брать у больных ОРВИ и гриппом ПЦР-тесты

Больницы из списка начали брать ПЦР-тесты с 18 октября Фото: ИВАНОВА Диана

В Свердловской области составили список больниц, где у тех, кто тяжело переносит ОРВИ и грипп, будут брать ПЦР-тест. Такой приказ на своем сайте опубликовал региональный Минздрав.

С 18 октября 2021 года ПЦР-тест начали брать у пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией и у беременных женщин с ОРВИ и гриппом, которые находятся в стационаре. Также тесты будут делать пяти людям при вспышке заболеваемости в школах, детсадах или в трудовых коллективах. Больницы будут отчитываться по выполнению приказа по пятницам до 12:00.

ПЦР-тест начнут брать следующие медицинские учреждения:

- Свердловская областная больница №1

- ЦГБ №7 Екатеринбурга

- ГКБ №14 Екатеринбурга

- ЦГБ №20 Екатеринбурга

- ЦГКБ №24 Екатеринбурга

- Клинико-диагностический центр Екатеринбурга

- Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области

- Областная детская больница

- Городская инфекционная больница Нижнего Тагила

- Городская больница №4 Нижнего Тагила

- Демидовская больница в Нижнем Тагиле

- Городская больница Первоуральска

- Краснотурьинская больница

- Городская больница Каменска-Уральского

- Ирбитская ЦГБ

- Березовская ЦГБ

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