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Общество19 октября 2021 8:50

На Урале открыли горячую линию по контрафактному алкоголю

Это произошло после смерти 18 человек от «паленого» спиртного
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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По всем сообщениям от граждан будут организованы проверки

По всем сообщениям от граждан будут организованы проверки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале открыли горячую линию по контрафактному алкоголю, куда могут обратиться граждане. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

- В своих сообщениях гражданам необходимо указывать, по возможности, данные личности и контактный телефон, адрес производства или сбыта спиртосодержащей продукции, данные о торговцах контрафактным алкоголем, - говорится в сообщении.

Обращения граждан начнут принимать с 19 октября 2021 года по телефону 8 (343) 376-82-61. Кроме того, можно обратиться лично в региональную прокуратуру по адресу улица Московская, 21 или через интернет-приемную ведомства.

Прокуратура отмечает, что по всем сообщениям от граждан будут организованы проверки. Если сотрудники найдут нарушения закона, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Свердловской области 18 человек умерли от отравления метиловым спиртом. По даннвм следствия, в октябре 2021 года спиртосодержащую жидкость продавали на рынке Чкаловского района. По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование взяла на контроль прокуратура.

Также правоохранители задержали двух мужчин 42 и 54 лет, которых подозревают в сбыте контрафактного алкоголя. Им продлили срок задержания до 72 часов.

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