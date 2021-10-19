В Свердловской области с начала года в ДТП погибли 59 пешеходов

При этом за первые девять месяцев 2021 года на Урале произошло больше двух тысяч аварий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области с начала 2021 года произошло больше 500 наездов на пешеходов. В авариях погибли 59 человек, а больше 500 уральцев получили травмы различной степени тяжести, сообщает региональное УГИБДД.
- Большая часть наездов на пешеходов произошла по вине водителей – 317 ДТП, в которых 18 человек погибли и еще 323 получили травмы, - говорится в сообщении.
При этом за первые девять месяцев 2021 года на Урале произошло больше двух тысяч аварий. Каждое четвертое ДТП – это наезд на пешехода.
В Свердловской области с 19 по 21 октября 2021 года в целях профилактики пройдет мероприятие «Безопасная дорога». Полицейские будут пресекать нарушения правил дорожного движения водителями, которые не уступают преимущество пешеходам. Также будут проводиться беседы с самими пешеходами.
Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам нужно понимать опасность, когда они перебегают дорогу в неположенном месте. Переходить проезжую часть нужно по перекресткам и пешеходным переходам. При движении в темное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы, благодаря которым водитель может увидеть пешехода.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка