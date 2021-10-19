В Свердловской области с начала года в ДТП погибли 59 пешеходов

При этом за первые девять месяцев 2021 года на Урале произошло больше двух тысяч аварий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2021 года произошло больше 500 наездов на пешеходов. В авариях погибли 59 человек, а больше 500 уральцев получили травмы различной степени тяжести, сообщает региональное УГИБДД.

- Большая часть наездов на пешеходов произошла по вине водителей – 317 ДТП, в которых 18 человек погибли и еще 323 получили травмы, - говорится в сообщении.

При этом за первые девять месяцев 2021 года на Урале произошло больше двух тысяч аварий. Каждое четвертое ДТП – это наезд на пешехода.

В Свердловской области с 19 по 21 октября 2021 года в целях профилактики пройдет мероприятие «Безопасная дорога». Полицейские будут пресекать нарушения правил дорожного движения водителями, которые не уступают преимущество пешеходам. Также будут проводиться беседы с самими пешеходами.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам нужно понимать опасность, когда они перебегают дорогу в неположенном месте. Переходить проезжую часть нужно по перекресткам и пешеходным переходам. При движении в темное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы, благодаря которым водитель может увидеть пешехода.

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