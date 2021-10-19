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Происшествия19 октября 2021 8:18

В Свердловской области с начала года в ДТП погибли 59 пешеходов

Еще 500 уральцев получили травмы
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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При этом за первые девять месяцев 2021 года на Урале произошло больше двух тысяч аварий

При этом за первые девять месяцев 2021 года на Урале произошло больше двух тысяч аварий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2021 года произошло больше 500 наездов на пешеходов. В авариях погибли 59 человек, а больше 500 уральцев получили травмы различной степени тяжести, сообщает региональное УГИБДД.

- Большая часть наездов на пешеходов произошла по вине водителей – 317 ДТП, в которых 18 человек погибли и еще 323 получили травмы, - говорится в сообщении.

При этом за первые девять месяцев 2021 года на Урале произошло больше двух тысяч аварий. Каждое четвертое ДТП – это наезд на пешехода.

В Свердловской области с 19 по 21 октября 2021 года в целях профилактики пройдет мероприятие «Безопасная дорога». Полицейские будут пресекать нарушения правил дорожного движения водителями, которые не уступают преимущество пешеходам. Также будут проводиться беседы с самими пешеходами.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам нужно понимать опасность, когда они перебегают дорогу в неположенном месте. Переходить проезжую часть нужно по перекресткам и пешеходным переходам. При движении в темное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы, благодаря которым водитель может увидеть пешехода.

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