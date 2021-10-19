Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2021 8:02

Должник из Екатеринбурга спрятал машину в другом районе, но пристав ее нашел

Мужчина задолжал больше полумиллиона рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина не удалось обманут пристава. Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области

Мужчина не удалось обманут пристава. Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы нашли автомобиль, который должник прятал в другом районе города.

Исполнительное производство судебный пристав Ленинского района возбудил, чтобы взыскать 507 тысяч рублей, которые местный житель взял в кредит. По месту жительства должника найти не удалось.

- В результате комплекса розыскных мероприятий, проведенных судебными приставами, удалось получить информацию о местонахождении залогового имущества – автомобиля марки Toyota Corolla. Должник спрятал автомобиль в другом районе Екатеринбурга, - рассказывают в Отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области.

После этого судебный пристав описал машину, наложил на нее арест и отправил на ответ хранение взыскателю. Позже автомобиль передадут Росимуществу для реализации.