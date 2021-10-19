Должник из Екатеринбурга спрятал машину в другом районе, но пристав ее нашел

Мужчина не удалось обманут пристава. Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы нашли автомобиль, который должник прятал в другом районе города.

Исполнительное производство судебный пристав Ленинского района возбудил, чтобы взыскать 507 тысяч рублей, которые местный житель взял в кредит. По месту жительства должника найти не удалось.

- В результате комплекса розыскных мероприятий, проведенных судебными приставами, удалось получить информацию о местонахождении залогового имущества – автомобиля марки Toyota Corolla. Должник спрятал автомобиль в другом районе Екатеринбурга, - рассказывают в Отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области.

После этого судебный пристав описал машину, наложил на нее арест и отправил на ответ хранение взыскателю. Позже автомобиль передадут Росимуществу для реализации.