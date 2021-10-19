Продукты УК «Открытие» станут доступны клиентам Уральского банка реконструкции и развития

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Партнерское соглашение между Управляющей компанией «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») и банком «УБРиР» подписали Антон Соловьев, президент Уральского банка реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»), и Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие».

Подписание соглашения с «УБРиР» стало важным шагом в развитии дистрибуции продуктов Управляющей компании за периметром группы «Открытие». Теперь клиенты банка «УБРиР» смогут создавать диверсифицированный портфель, состоящий из депозитов банка и инвестиционных продуктов УК «Открытие», что повысит эффективность вложенных средств и потенциальную доходность.

Кроме того, в рамках сотрудничества УК «Открытие» предложила новый формат партнерского взаимодействия. Программное обеспечение, разработанное фабрикой «Открытие Инвестиции», существенно ускорит процесс оформления документов и минимизирует операционные издержки, так как ПО позволяет подписывать документы с помощью электронной подписи (ПЭП).

Чтобы открыть стратегии ИИС УК «Открытие», клиентам «УБРиР» необходимо обратиться в любое из отделений банка.

Антон Соловьев, президент Уральского банка реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»):

«На протяжении последних лет россияне проявляют большой интерес к инвестированию. Растет осведомленность и финансовая грамотность, на фоне чего люди начинают присматриваться и к альтернативным инструментам инвестирования. Мы видим эту потребность и стремимся учитывать запросы клиентов, развивая партнерские программы и новые сервисы. В этой связи мы рады заключить долгосрочное сотрудничество с УК «Открытие».

Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Мы открыты к сотрудничеству и постоянно расширяем партнерскую сеть, предоставляя все большему числу инвесторов доступ к продуктам УК «Открытие». Мы благодарны «УБРиР» за интерес к нашей продуктовой линейке и уверены, что клиенты банка смогут по достоинству оценить возможность создания диверсифицированного портфеля, состоящего из депозитов банка и инвестиционных продуктов нашей компании».