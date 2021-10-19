Названы свердловские города-лидеры по числу заболевших COVID-19

Ситуация в регионе с коронавирусом остается тяжелой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На шесть городов Свердловской области приходится 62% всех заболевших в регионе коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Такие данные приводит областной Роспотребнадзор.

В число лидеров по числу зараженных COVID-19 попали Екатеринбург, где за все время пандемии заболели чуть больше 60 тысяч жителей, а также Нижний Тагил – 11 190 человек, Первоуральск – 7 310 человек, Каменск-Уральский и Каменский района – 4 985, а также Ревда (4 886 человек) и Березовский (3 548 человек).

Также много заболевших коронавирусом проживает в Реже и Красноуфимске, где показатель приближается к 3,5 тысячам пациентов.

Средний Урал практически каждый день бьет новые рекорды по числу заболевших коронавирусом. Цифра приближается к 600 человек в день. Общее число заболевших – около 150 тысяч.

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