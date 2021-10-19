На окраине Нижнего Тагила открыли новый школьный стадион

На стадионе будет заниматься молодежь всего микрорайона. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В Северном поселке на одной из окраин Нижнего Тагила открыли новый стадион у школы №13, где можно заниматься игровыми видами спорта, легкой атлетикой и футболом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В день открытия, 18 октября, команды учащихся провели на новом футбольном поле товарищеский матч. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, на этом стадионе смогут заниматься не только ученики школы, но и все дети, и подростки микрорайона.

Стадион подходит для занятий разными видами спорта. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

- Получился хороший стадион не только для образовательного учреждения, но и, в целом, для всего микрорайона. Здесь можно заниматься различными видами спорта и детям, и взрослым, - сказал на открытии Владислав Пинаев.