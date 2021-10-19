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Недвижимость19 октября 2021 6:55

На окраине Нижнего Тагила открыли новый школьный стадион

Здесь могут заниматься дети и подростки микрорайона
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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На стадионе будет заниматься молодежь всего микрорайона. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

На стадионе будет заниматься молодежь всего микрорайона. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В Северном поселке на одной из окраин Нижнего Тагила открыли новый стадион у школы №13, где можно заниматься игровыми видами спорта, легкой атлетикой и футболом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В день открытия, 18 октября, команды учащихся провели на новом футбольном поле товарищеский матч. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, на этом стадионе смогут заниматься не только ученики школы, но и все дети, и подростки микрорайона.

Стадион подходит для занятий разными видами спорта. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Стадион подходит для занятий разными видами спорта. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

- Получился хороший стадион не только для образовательного учреждения, но и, в целом, для всего микрорайона. Здесь можно заниматься различными видами спорта и детям, и взрослым, - сказал на открытии Владислав Пинаев.