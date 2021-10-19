В Нижнем Тагиле ночью проверили 350 горожан, состоящих на учете

За ночь стражи порядка проверили 359 человек. Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле в ночь на понедельник, 18 октября, сотрудники полиции Нижнего Тагила провели рейд, проверив 359 горожан, которые по решениям судом должны находиться дома с 22 до 6 часов утра.

В этом время участковые провели беседы с подотчетными гражданами, выяснили все контактные данные и собрали информацию о трудоустройстве. Всего в Нижнем Тагиле под административным надзором находятся больше 500 человек.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

- Сегодня у каждого десятого, состоящего под административным надзором, установлены все возможные ограничения. И благодаря этим мерам сотрудники полиции смогли добиться снижения уровня рецидивной преступности и совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское» Оксана Свинохова.

Во время массового рейда стражи порядка выявили 62 нарушения, которые повлекут за собой административную, либо уголовную ответственность.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

За время рейдов в этом году сотрудники полиции выявили больше 200 административных нарушений, из которых 11 – это нарушения административного надзора. Возбуждено 82 уголовных дела.