В Екатеринбурге 34-летняя женщина зарезала мужчину из-за бытового конфликта

Теперь женщину обвиняют по статье «Убийство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 34-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего жителя во время бытового конфликта. Трагедия произошла 13 октября в одной из квартир многоэтажки на улице Аптекарской. В порыве гнева женщина схватила нож и нанесла мужчине ранение в область груди.

- После случившегося обвиняемая скрылась и до задержания находилась по месту жительства своего знакомого, которому она не стала говорить о случившемся. О содеянном своей гостьей ее знакомый узнал только после визита полицейских, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Теперь женщину обвиняют по статье «Убийство». По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование продолжается.