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Общество18 октября 2021 20:43

В Екатеринбурге 34-летняя женщина зарезала мужчину из-за бытового конфликта

Трагедия произошла 13 октября в одной из квартир многоэтажки на улице Аптекарской
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Теперь женщину обвиняют по статье «Убийство»

Теперь женщину обвиняют по статье «Убийство»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 34-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего жителя во время бытового конфликта. Трагедия произошла 13 октября в одной из квартир многоэтажки на улице Аптекарской. В порыве гнева женщина схватила нож и нанесла мужчине ранение в область груди.

- После случившегося обвиняемая скрылась и до задержания находилась по месту жительства своего знакомого, которому она не стала говорить о случившемся. О содеянном своей гостьей ее знакомый узнал только после визита полицейских, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Теперь женщину обвиняют по статье «Убийство». По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование продолжается.