В Нижнем Тагиле ищут очевидцев аварии, произошедшей еще в начале лета

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полиция ищет свидетелей аварии, которая произошла еще 13 июня днем в районе пересечении улиц Алтайская – Боровая. Тогда на перекрестке столкнулись две легковушки. Установлено, что водитель «ВАЗ-211340» ехал со стороны улицы Юности в сторону улицы Боровая и въехал в иномарку Mazda, которая совершала на указанном участке поворот налево в сторону улицы Юности.

- В следственном управлении проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один из участников получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Полиция обращается с просьбой к очевидцам происшествия и тем, кто знает, при каких обстоятельствах произошла авария, если вы знаете, как именно произошло ДТП, сообщите эту информацию по адресу улица Островского, 7, кабинет 114 или по телефонам (3435) 97-62-59, 97-61-46.