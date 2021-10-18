На место тлеющих торфяников в Солнечном микрорайоне направили дополнительную технику

На место тлеющих торфяников в Солнечном микрорайоне МЧС направила дополнительную технику. Теперь со стихией будут бороться еще 40 единиц, в том числе пять автомобилей с запасом рукавов для прокладки рукавных линий от комплекса Шквал. В настоящее время справиться с огнем пытаются 261 человек и 101 единица техники.

- С помощью болотоходной техники произведена отсыпка траншей и расчистка территории для организации беспрепятственного подъезда пожарной техники и подачи воды ко всем очагам тления. Для создания минерализованных полос используется тяжёлая инженерная техника, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, уже неделю Екатеринбург задыхается от смога из-за горящих торфяников. Тлеют они рядом с микрорайоном Солнечный на юге Екатеринбурга. Сейчас потушить их пытаются силами пожарных ГУ МЧС России по Свердловской области, а также сотрудников Авиалесоохраны.

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