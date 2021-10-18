В Екатеринбурге реконструировали стадион, который использовали на чемпионате мира по футболу

На футбольном поле был заменен естественный газон на искусственную траву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге реконструировали стадион спортивного комбината «Урал», который использовали во время чемпионата мира в 2018 году. В торжественном открытии спортивного объекта принял участие глава уральской столицы Алексей Орлов.

- На футбольном поле был заменен естественный газон на искусственную траву. Покрытие имеет сертификат соответствия FIFA. Все это позволяет значительно увеличить продолжительность эксплуатации поля, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, на стадионе восстановили беговые дорожки и зоны для занятий легкой атлетикой, организованы секторы для прыжков с шестом в длину и высоту, а также оборудована яма для стипль-чеза. Теперь здесь можно принимать соревнования высокого уровня.

В 2018 году Екатеринбург принял четыре матча чемпионата мира, стадион спортивного комбината «Урал» был одной из тренировочных баз, утвержденных ФИФА.