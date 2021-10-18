В Екатеринбурге продают ресторан «Вертикаль», расположенный на 51 этаже «Высоцкого»

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В Екатеринбурге продают ресторан «Вертикаль», который расположен на 51 этаже небоскреба «Высоцкий» в центре уральской столицы. Заведение площадью 684 «квадрата» продают как готовый бизнес, его стоимость оценили в 210 миллионов рублей, то есть за один квадратный метр придется заплатить больше 300 тысяч рублей.

- Эксклюзивное предложение. Панорамный вид. Интерьер премиум-класса. Свой лифт на этаж. Все туристы города стремятся его посетить в первую очередь. Ресторан успешно работает уже много лет. Своя клиентская база, - говорится в объявлении, которое появилось на сайте N1.ru.

Напомним, ранее стало известно, что в Первоуральске выставили на продажу горнолыжный комплекс «Гора Теплая» за 22,5 миллиона. В объявлении говорится, что комплекс включает в себя четыре трассы, ратрак, снегоуплотнительную машину и системы искусственного оснежения.