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Общество18 октября 2021 16:49

В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела против финансовой пирамиды Finiko

Их объединили с другими похожими случаями по всей стране, расследование начнется в Казани
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По словам полицейского, суммы ущерба начинаются от 300 тысяч рублей, рекордная сумма составила 14 миллионов

По словам полицейского, суммы ущерба начинаются от 300 тысяч рублей, рекордная сумма составила 14 миллионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела после обращений горожан, вложившихся в финансовую пирамиду Finiko. Их объединили с другими похожими случаями по всей стране, расследование начнется в Казани. Об этом рассказал начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления угрозыска свердловского главка МВД Артем Лаздынь

По словам полицейского, суммы ущерба начинаются от 300 тысяч рублей, рекордная сумма составила 14 миллионов: столько денег вложила свердловская семья, имена которой не называются. Среди потерпевших есть студенты, пенсионеры, работники банков и даже директора.

- Чаще всего в интернете они видят объявления о легкодоступном заработке. С людьми связываются и предлагают вложить небольшую сумму. Вкладывают, например, 15 тысяч, а через неделю для затравки им возвращают 5 тысяч, как будто показывая доходность, - заявил Артем Лаздынь.

Ранее в Екатеринбурге 43-летняя местная жительница лишилась четырех миллионов рублей, доверив их лжетрейдерам. Мошенники пообещали ей существенную прибыль, если она вложит деньги в фондовую биржу и дали ссылку на сайт Finiko, где она создала личный кабине