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Общество18 октября 2021 16:17

Отпуск губернатора Свердловской области продлится до 11 ноября

Главу региона замещает его первый заместитель
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Во время отсутствия главы региона его обязанности будут возложены на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова

Во время отсутствия главы региона его обязанности будут возложены на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановый отпуск губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева продлится до 11 ноября. Об этом в понедельник, 18 октября сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Во время отсутствия главы региона его обязанности будут возложены на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что заместителем губернатора Алексей Шмыков был назначен в январе текущего года. До своего назначения он трудился на должности главы Каменска-Уральского.