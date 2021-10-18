Отпуск губернатора Свердловской области продлится до 11 ноября

Во время отсутствия главы региона его обязанности будут возложены на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановый отпуск губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева продлится до 11 ноября. Об этом в понедельник, 18 октября сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Во время отсутствия главы региона его обязанности будут возложены на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что заместителем губернатора Алексей Шмыков был назначен в январе текущего года. До своего назначения он трудился на должности главы Каменска-Уральского.