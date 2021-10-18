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Происшествия18 октября 2021 15:57

На Вторчермете неизвестный порезал мужчину ножом

Полиция уже задержала подозреваемого
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Сейчас полиция проводит проверку

Сейчас полиция проводит проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 октября на Вторчермете неизвестный порезал мужчину ножом. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в городском УМВД.

- Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - рассказали там.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, в мае 2021 года, в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих в сквере на Челюскинцев, 33. Он перерезал горло троим. Конфликт произошел во время пьяного застолья.

В задержании подозреваемого участвовали военные Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию парка. При задержании нападавший оказал сопротивление и был ранен из табельного оружия.