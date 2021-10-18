В сериале 9 серий. Фото: скришот

Свердловский родительский комитет выступил против показа детям сериала «Игра в кальмара». Он стала хитом этой осени, сейчас картина занимает первое место рейтинга Netflix в 90 странах мира. Сериал рассказывает об играх на выживание, в которых принимают участие четыре с половиной сотни человек. Цена проигрыша – смерть.

В СОРК призвали родителей контролировать просмотр фильмов и сериалов с рейтингом 18+.

«Пока в родительской среде не обсуждаются вопросы или проблемы, связанные с тем, что дети смотрят новый модный сериал «Игра в кальмара», но в своей работе с родителями мы часто сталкиваемся с тем, что родители о каких-то проблемах с детьми узнают последними, поэтому не лишним будет напомнить родителям о важности контроля за потребляемым детьми цифровым контентом. Не все смотрят сериалы, тем более Корейские, не все следят за новостями киноиндустрии, не все являются активными пользователями Интернета, поэтому родителям порой сложно бывает уследить за новомодными тенденциям, в отличие от детей и подростков, которые в силу своей естественной любознательности стараются узнать как можно больше нового из разных источников, причем, преимущественно из Интернета.

Если кратко, для тех, кто не знает ничего про сериал «Игра в кальмара» (18+), то он об игре на выживание, где выбытие из игры - смерть. На мой взгляд, идея сериала схожа с идеей фильмов «Голодные игры», там тоже про игру на выживание, и тоже выбывший игрок погибает. Есть и другие произведения на эту тему. Так что идея не нова.

Но почему же такие сериалы и фильмы так популярны среди взрослых? На мой взгляд, жизнь у большинства современных людей похожа на День сурка, каждый день происходит одно и то же, не хватает ярких событий, ярких эмоций и возможности выплеснуть их в реальной жизни. А такие сериалы позволяют это сделать, при чем в безопасных условиях: мы переживаем за участников опасных событий, сидя на дома на мягком диване.

А что же привлекает детей в таких фильмах и сериалах? Да всё то же, что привлекало нас, когда мы в детстве во дворах играли в казаков-разбойников, вспомните, там тоже условно «убивали» друг друга. Азарт, адреналин, от которого захватывает дух, соревновательность, командная работа, необходимость проявить стратегию и ловкость, чтобы не выбыть из игры, желание «выжить» любой ценой» и победить противника и т.д., причем хоть и в игровой, но все-таки экстремальной ситуации — всё это и привлекает детей. Такой опыт ребенок может получить только в играх, и это гораздо лучше, чем ребенок будет искать и получать те же эмоции и ощущения своим экстремальным поведением в реальном, а не игровом пространстве», - рассказала «КП» председатель свердловского родительского комитета Людмила Золотницкая.

Напомним, что недавно на стадионе школы № 131 устроили игры на подобии тех, что есть в сериале.