Детская железная дорога в Екатеринбурге приглашает школьников в «Кампус роста»

Фото предоставлено пресс-службой РЖД. Дети в кабине локомотива

Программа позволяет подбирать образовательные модули с учетом особенностей конкретного ребенка и формировать персональный учебный курс на основе индивидуальных предпочтений. Занятия проводятся бесплатно.

«Кампус роста» объединил все учебно-профориентационные ресурсы ДЖД и детского технопарка «Кванториум». В процессе обучения ребята знакомятся со спецификой железнодорожной отрасли, участвуют в проектной деятельности, развивают инженерное мышление и необходимые профессиональные компетенции. Углубленные знания в области прикладной физики помогает приобрести лаборатория «Тесла Терра». Образовательный модуль «Soft Skills Union» позволяет осваивать универсальные компетенции: ораторское мастерство, деловую коммуникацию, лидерство, командообразование. Кроме того, школьники изучают технический английский язык и математику, дополнительно могут посещать кружок моделирования или освоить редкую дисциплину «Паровозное дело».

Фото предоставлено пресс-службой РЖД. Дети за тренажерами

Два последних, факультативных, года обучения (для учащихся 10 и 11 классов) посвящены постепенному погружению в студенческую жизнь: подготовке к сдаче Единого госэкзамена и поступлению в профильный вуз.

В течение учебного года занятия проходят в филиалах детской железной дороги, которые расположены практически во всех районах Екатеринбурга, а также на основной площадке в парке Маяковского. Во время ежегодной летней практики на малой магистрали ребята «примеряют» на себя такие профессии, как помощник машиниста, дежурный по станции, поездной диспетчер, логист, осмотрщик вагонов и другие. Так, в июне-августе текущего года стажировку на ДЖД прошли около 600 школьников. За время практики они перевезли более 23 тыс. пассажиров.

Набор учащихся на Свердловскую детскую железную дорогу продлится до конца октября. Записаться на обучение и предоставить необходимые документы можно на сайте проекта.