Заключенные ИК-12 запишут музыкальный альбом при поддержке группы «Курара» и певицы Флоры Бичахчян

Работа над альбомом будет вестись при поддержке фонда президентских грантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле запишут музыкальный альбом при поддержке уральской группы «Курара», певицы Флоры Бичахчян, театров «Шарманка» и ORA. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской обалсти.

- Музыканты ИК-12 ведут совместную работу по написанию музыкального альбома, при поддержке фонда президентских грантов, - говорится в сообщении.

Юрий Облеухов из группы «Курара» будет наставником. Также работу будут курировать режиссер Екатеринбургского театра «Шарманка» Лариса Абашева и руководитель инклюзивного театра ORA Яна Колмогорова. Работа над альбомом будет вестись при поддержке фонда президентских грантов.

Альбом назовут «Ресоциализация». Творчество будет направлено на перевоспитание и исправление тех, кто находится в местах лишения свободы.

Заключенные музыканты уже провели встречу с Яной Колмогоровой по видеосвязи. Также театр и Флора Бичахчян уже приезжали с выступлением в ИК-12.

Вокалистами в музыкальной группе осужденных будет Александр Заяц и Евгений Брусницын. Музыкантом будет Евгений Кудрин, а заключенный Михаил Гвоздев станет творческим руководителем.

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