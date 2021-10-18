В Екатеринбурге установят девять «умных» остановок

Остановки оборудуют средствами звукового оповещения и видеонаблюдением
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге до конца 2021 года установят девять «умных» остановок с мультимедийными экранами. Об этом сообщает департамент информационной политики мэрии.
- Современные остановочные комплексы будут оборудованы USB-портами для заряда мобильных устройств, экранами для просмотра видео и работы со справочными системами, - говорится в сообщении.
На экране будет отображаться время прибытия транспорта. Также там можно будет посмотреть погоду. Панели будут защищены от вандалов прочными стеклами, металлические поверхности планируют оцинковать.
С «умной» остановки можно будет позвонить в службу «112». Кроме того, их оснастят средствами звукового оповещения и видеонаблюдением.
Такие мультимедийные установки появятся на следующих трамвайных, автобусных и троллейбусных остановках:
– остановка «Мельникова» на улице Татищева, 47а
– остановка «Институт связи» на улицах Крауля, 4/2 и Репина, 14
– остановка «Центральный стадион» на улицах Репина, 5 и Репина, 4а
– остановка «Дворец Молодежи» на проспекте Ленина, 1
– остановка «Площадь коммунаров» на проспекте Ленина, 1, проспекте Ленина, 2 и улице Московская, 12
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка