В Екатеринбурге установят девять «умных» остановок

Остановки оборудуют средствами звукового оповещения и видеонаблюдением Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца 2021 года установят девять «умных» остановок с мультимедийными экранами. Об этом сообщает департамент информационной политики мэрии.

- Современные остановочные комплексы будут оборудованы USB-портами для заряда мобильных устройств, экранами для просмотра видео и работы со справочными системами, - говорится в сообщении.

На экране будет отображаться время прибытия транспорта. Также там можно будет посмотреть погоду. Панели будут защищены от вандалов прочными стеклами, металлические поверхности планируют оцинковать.

С «умной» остановки можно будет позвонить в службу «112». Кроме того, их оснастят средствами звукового оповещения и видеонаблюдением.

Такие мультимедийные установки появятся на следующих трамвайных, автобусных и троллейбусных остановках:

– остановка «Мельникова» на улице Татищева, 47а

– остановка «Институт связи» на улицах Крауля, 4/2 и Репина, 14

– остановка «Центральный стадион» на улицах Репина, 5 и Репина, 4а

– остановка «Дворец Молодежи» на проспекте Ленина, 1

– остановка «Площадь коммунаров» на проспекте Ленина, 1, проспекте Ленина, 2 и улице Московская, 12

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