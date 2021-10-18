В Березовском будут судить мужчину, который устроил ДТП из-за прыгнувшей на его колени кошки

Переднее сидение автомобиля было отдано кошке, которую перевозили без переноски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском будут судить 32-летнего мужчину, который устроил аварию из-за прыгнувшей на него кошки в салоне автомобиля. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Известно, что ДТП произошло 24 июня этого года. Тогда житель Верхней Пышмы возвращался с дачи вместе со своими родственниками.

- Переднее сидение было отдано кошке, которую перевозили без переноски. При съезде с ЕКАД на Березовский тракт водитель отвлекся на животное, которое прыгнуло ему на колени, в результате чего выехал на полосу встречного движения, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Водитель, выехавший на «встречку» столкнулся с мотоциклистом, который получил многочисленные травмы, установлено, что ему причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Березовский городской суд.