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Здоровье18 октября 2021 14:45

В оперштабе опровергли слухи о передаче корпуса Свердловского медколледжа под ковидный госпиталь

Решение о перепрофилировании пока не принято
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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СМИ сообщили, что под лечение коронавируса хотят отдать корпус на Сиреневом бульваре

СМИ сообщили, что под лечение коронавируса хотят отдать корпус на Сиреневом бульваре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решения о перепрофилировании корпуса Свердловского медицинского колледжа под COVID-19 пока нет. Об этом сообщили «КП Екатеринбург» в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Ранее портал E1.RU сообщил, что корпус медколледжа на Сиреневом бульваре хотят отдать под ковидные койки. В учебном заведении порталу сказали, что решение еще не принято.

Ранее вице-губернатор Павел Креков сообщил, что в Свердловской области свободными остаются 12% коек для больных с коронавирусом. Некоторых пациентов из Екатеринбурга везут в Сысерть. По словам Крекова, этого количества коек достаточно для города. Он отметил, что пока нет необходимости кардинально увеличивать количество мест для больных COVID-19.

По данным на 18 октября 2021 года, в Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 595 уральцев. Из них 91 случай приходится на Екатеринбург. При этом состояние 978 пациентов оценивается как тяжелое, 558 из них размещены в палатах реанимации, 457 – подключены к аппаратам ИВЛ.