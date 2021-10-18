На ЕВРАЗ НТМК создана лаборатория аддитивных технологий

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

На сегодня в работе задействованы 6 принтеров и 2 сканера, стоимость приобретенного оборудования – более 15 млн рублей.

Механики комбината изготавливают на принтерах уникальные детали, приобретение которых требует длительного времени. Освоена печать форм деталей из полимеров, в ближайшее время планируется переход к печати изделий из металла. Часть принтеров печатает детали габаритом до 250х250х300 мм, более мощные агрегаты могут печатать детали до 660х660х800 мм.

Сканеры применяются для реверс-инжиниринга, контроля качества готовых деталей и сканирования геометрии изделий и узлов, которые необходимо восстановить.

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ. В руках инженера - технолога Максима Глазырина готовая для работы модель

«Аддитивные технологии будут дополнять традиционную технологию изготовления и применяться, прежде всего, для выпуска деталей с особо сложной геометрией, которые трудно или невозможно изготовить на обычных станках, – отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев, – Они помогут добиться точности изготовления, позволят повысить общую эффективность, а также снизить физическую нагрузку на работников».