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Общество18 октября 2021 14:35

На ЕВРАЗ НТМК создана лаборатория аддитивных технологий

ЕВРАЗ НТМК внедряет в производство аддитивные технологии: на комбинате создана специальная лаборатория, используются 3D-сканеры и 3D-принтеры.
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Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

На сегодня в работе задействованы 6 принтеров и 2 сканера, стоимость приобретенного оборудования – более 15 млн рублей.

Механики комбината изготавливают на принтерах уникальные детали, приобретение которых требует длительного времени. Освоена печать форм деталей из полимеров, в ближайшее время планируется переход к печати изделий из металла. Часть принтеров печатает детали габаритом до 250х250х300 мм, более мощные агрегаты могут печатать детали до 660х660х800 мм.

Сканеры применяются для реверс-инжиниринга, контроля качества готовых деталей и сканирования геометрии изделий и узлов, которые необходимо восстановить.

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ. В руках инженера - технолога Максима Глазырина готовая для работы модель

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ. В руках инженера - технолога Максима Глазырина готовая для работы модель

«Аддитивные технологии будут дополнять традиционную технологию изготовления и применяться, прежде всего, для выпуска деталей с особо сложной геометрией, которые трудно или невозможно изготовить на обычных станках, – отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев, – Они помогут добиться точности изготовления, позволят повысить общую эффективность, а также снизить физическую нагрузку на работников».