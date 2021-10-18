Супруга лидера свердловских коммунистов станет депутатом Гордумы Екатеринбурга

Виктория Ивачева давно занимается политикой. Фото: страница депутата

Виктория Ивачева, супруга лидера КПРФ по Свердловской области Александра Ивачева станет депутатом Гордумы Екатеринбурга.

На сентябрьских выборах три депутата городской думы перешли в Законодательное собрание региона, место Олега Гордеева займет Виктория Ивачева.

Это решение прокомментировал «КП-Екатеринбург» депутат Гордумы Екатеринбурга Роман Ступников:

- Виктория Ивачева намного раньше Александра Ивачева была кандидатом в члены ЦК. Еще до их встречи. Также Ивачева была на выборах в территориальной группе Олега Гордеева. В эти группы ставятся люди, чтобы подстраховать. По избирательному кодексу ей и должен был перейти этот мандат. Это решение принимает Избирком.

По словам Романа Ступникова, в региональном отделении КПРФ Виктория Ивачева возглавляет организационную работу, работая в аппарате обкома.