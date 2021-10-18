В Екатеринбурге из-за случаев коронавируса на дистант перевели почти 200 классов

11 классов перевели на дистант из-за заболеваемости ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 18 октября 2021 года, в Екатеринбурге на дистанционное обучение из-за случаев заболеваемости коронавиурсом и ОРВИ перевели 203 класса. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в департаменте образования.

- Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - сообщили там.

Таким образом, на дистант отправили 3% от общего количества классов в столице Урала. При этом 192 класса перевели на удаленное обучение из-за случаев заражения коронавирусом и только 11 из-за заболеваемости ОРВИ.

Также домой отправили 147 групп в детских садах. Это 5% от общего количества групп в Екатеринбурге. 66 групп закрыли из-за случаев COVID-19, еще 87 из-за заболеваемости ОРВИ.

По данным на 6 октября 2021 года, на дистант из-за случаев коронавируса отправили 136 классов и 56 групп в детских садах. Еще пять классов в школах и 41 группу в дошкольных учреждениях отправили на домашнее обучение из-за вспышки ОРВИ.