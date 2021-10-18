В Минприроды рассказали, из-за чего мог начаться пожар на торфянике, окутавший Екатеринбург смогом

На месте пожара работают огнеборцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар на торфянике в районе микрорайона Солнечный в Екатеринбурге мог начаться из-за людей. Об этом сегодня, 18 октября, заявили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. По одной из версий, кто-то оставил на торфяном поле непотушенный костер.

- На торфянике огонь от непотушенного костра заглубляется, - объясняет Андрей Курьяков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. - Если бы там была просто земля, он бы потух, а поскольку это торф, он на полтора метра ушел вглубь, после чего тление стало распространяться под землей. Этот огонь очень сложно увидеть, зафиксировать. Как правило такие пожары поздно выявляются когда поражена огнем большая территория под землей.

По словам экспертов, огонь в слое торфа не стоит на месте, а передвигается и то поднимается к поверхности, то уходить вглубь. Там где он выходит на поверхность начинает гореть сухая трава и деревья, из-за чего и образуется смог, который сейчас опустился на Екатеринбург.