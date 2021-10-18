В Нижнем Тагиле у торгового центра заметили стаю диких кабанов

Кабанов заметили 13 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле у торгового центра «КИТ» заметили четырех маленьких бегающих кабанов. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидцы сообщили, что это произошло 13 октября. Животные бегали по проезжей части. Кабаны не обращали внимания на прохожих и тех, кто их снимает на камеру.

В сентябре 2021 года кабана в центре города заметили жители Ревды. Животное бегало рядом с детской больницей на улице Энгельса. Кабан выбегал на проезжую часть.

Тогда в пресс-службе зоопарка Екатеринбурга объяснили, что осенью у животных происходит миграция. Кабаны ищут себе новое место, где они могут жить. При этом животное может стать опасным, если оно разозлиться. Кабаны являются сильными и лучше избегать столкновения с ними.