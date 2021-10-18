Площадь тлеющего торфяника под Екатеринбургом выросла до 4,5 гектара

На место пожара привезли комплекс «Шквал» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге площадь тлеющего торфяника в микрорайоне Солнечный выросла до 4,5 гектара. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом за минувшие сутки спасатели потушили два крупных и три значительных очага тления. Утром 18 октября под Екатеринбургом продолжают действовать четыре крупных и восемь незначительных очагов тления торфяника.

На место пожара привезли комплекс «Шквал». Он может подавать до 350 литров в секунду, а его струя в длину достигает нескольких километров.

По данным на 14 октября 2021 года площадь горения составляла 4,2 гектара. Тлеющий торфяник не могут потушить уже неделю. Екатеринбург накрывает смогом. А концентрация в воздухе вредных веществ превышает норму.

Спасатели объясняют, что тушить торф трудно, потому что он тлеет без доступа кислорода. Процессы горения идут на глубине до пяти метров. Очаги необходимо проливать, но они раскиданы по местности. Спасателям приходится тянуть пожарные рукава. При этом в них иногда вода замерзает в лед, который приходится пробивать.

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