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Общество18 октября 2021 11:39

Жители Югры оценили работу власти в Интернете

В опросе приняли участие 663 человека
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Большая часть граждан предпочитает приходить на личный прием, либо общаться по телефону

Большая часть граждан предпочитает приходить на личный прием, либо общаться по телефону

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в опросе, ответив на вопросы – как они оценивают активность чиновников в сети Интернет. В опросе приняли участие 663 жителя региона в возрасте от 18 лет.

Цель опроса – оценить, как югорчане оценивают уровень доверия к работе власти в глобальной сети. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

Оказалось, что жители округа до сих пор настороженно относятся к решению вопросов с помощью чиновников через интернет. Только 24% респондентов пишут в официальные паблики властных структур, еще 34% - используют для этого официальные сайты ведомств и учреждений.

Остальные граждане взаимодействуют с чиновниками через официальные обращения, электронную почту и запись на личный прием, а также с помощью звонков на «горячую линию».