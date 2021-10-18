Жители Югры оценили работу власти в Интернете

Большая часть граждан предпочитает приходить на личный прием, либо общаться по телефону Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в опросе, ответив на вопросы – как они оценивают активность чиновников в сети Интернет. В опросе приняли участие 663 жителя региона в возрасте от 18 лет.

Цель опроса – оценить, как югорчане оценивают уровень доверия к работе власти в глобальной сети. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

Оказалось, что жители округа до сих пор настороженно относятся к решению вопросов с помощью чиновников через интернет. Только 24% респондентов пишут в официальные паблики властных структур, еще 34% - используют для этого официальные сайты ведомств и учреждений.

Остальные граждане взаимодействуют с чиновниками через официальные обращения, электронную почту и запись на личный прием, а также с помощью звонков на «горячую линию».