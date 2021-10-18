В Екатеринбурге будут судить члена преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков

Обвиняемый приехал из Москвы в Екатеринбург для передачи сообщникам партии тяжелых наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали дело 27-летнего иностранного гражданина, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков организованной группой лиц. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным следствия, неустановленное лицо в мае 2021 года решило создать преступную группу для сбыта наркотиков. Неизвестный зарегистрировался на одном из сайтов и в программе мгновенного обмена сообщениями. Там они и нашел иностранного гражданина, который проживает в Москве.

- Роль обвиняемого заключалась в получении от неустановленного следствием лица информации о месте нахождения тайников с наркотиками, - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый должен был забирать партии запрещенных веществ и на машине перевозить их в другой город. Там он вместе с транспортом передавал наркотики своим соучастникам. Сбыт веществ осуществлялся в нескольких регионах страны, в том числе в Московской и Свердловской областях.

В мае 2021 года обвиняемый получил от организатора информацию о нахождении партии наркотиков. Он приехал в Московскую область и забрал из тайника пакет с 1,1 килограмма тяжелых наркотиков. В закладке было больше 697 грамм героина и 495 грамм метадона.

В тот же день мужчина выехал из Москвы в Екатеринбург. В столице Урала 23 мая он ждал встречу с сообщниками, чтобы передать им запрещенные вещества. Его задержала полиция. Стражи порядка изъяли у обвиняемого пакет с наркотиками.

Жителя Москвы обвиняют по части 3 статьи 30 и по пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере).

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