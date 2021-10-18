Тлеющие торфяники под Екатеринбургом начал тушить комплекс «Шквал»

Комплекс может подавать до 350 литров в секунду. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели продолжают круглосуточно работать на месте тлеющего тофряника в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Сегодня, 18 октября, тушить пожар начал комплекс «Шквал», сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Уникальный комплекс производительностью до 350 литров в секунду позволит значительно ускорить наполнение водой обводных каналов и тушение торфяного пожара в целом, - говорится в сообщении.

Также струя «Шквала» может достигать нескольких километров. В тушении торфяника под Екатеринбургом задействованы 256 человек и 59 единиц спецтехники.

За минувшие сутки площадь тления сократилась до 4,5 гектара. Спасатели смогли потушить два крупных и три значительных очага тления. По данным на утро 18 октября в Микрорайоне Солнечный продолжают действовать четыре крупных и восемь незначительных очагов тления.

Ранее специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в Екатеринбурге. Они выявили превышение концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Хуже всего дела обстоят на улице Мичурина, 98. Там зафиксировали превышение мелкодисперсной пыли в 2,73 раза, а РМ 10 - в 1,38 раза. Также превышение показателей мелкодисперсной пыли заметили на улице Счастливая, 6 и на улице Репина, 101.

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