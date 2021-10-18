Названы главные качества управленца

Эксперт назвал главные качество хорошего босса Фото: Евгения ГУСЕВА

16 октября в России отметили День шефа. Какими качествами должен обладать хороший начальник, и каков идеальный возраст опытного управленца – об этом врач-психиатр Александр Федорович рассказал изданию NEWS.ru.

По словам эксперта, чтобы стать хорошим начальником, нужно иметь соответствующие черты характера. Если человек во время взросления будет их развивать, то вполне может стать харизматичным боссом.

Босс должен быть, прежде всего, хорошим управленцем. Главные – не точные знания всех тонкостей сферы, в которой трудится шеф, а умение грамотно управлять коллективом.

- Важно разбираться не в предмете, а в процессе того, чем занимается компания, и того, как управлять персоналом, - рассказывает Александр Федорович.

По его словам, начальник должен быть справедливым и гибким, а также способным объективно оценить качества подчиненного. Идеальный возраст управленца – от 35 до 70 лет.