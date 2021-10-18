В Екатеринбурге выявили превышение в воздухе вредных веществ из-за торфяных пожаров

По последним данным, торфяники тлеют на общей площади в 4,5 гектара.. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в атмосферном воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора по Свердловской области.

На улице Репина, 101 специалисты заметили превышение содержания мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 2,44 раза. Также в 1,29 раза превышен показатель концентрации РМ 10.

На улице Мичурина, 98 зафиксировали превышение мелкодисперсной пыли в 2,73 раза, а РМ 10 - в 1,38 раза. В микрорайоне Солнечный на улице Счастливая, 6 показатель PM 2,5 превышен в 1,3 раза, РМ 10 - в 1,1 раза, а оксида углерода - в 1,42 раза.

При этом в пробах, взятых на улице Родонитовая, 21, не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Из-за смога, связанного с тлением торфяников в Екатеринбурге, врачи рекомендуют горожанам не находиться долго на улице, не открывать окна. Также медики советуют заменить контактные линзы на очки, промывать глаза, нос и горло, делать влажную уборку и занавешивать окна.

Утром 18 октября смог снова накрыл город. На месте тлеющих торфяников продолжают работать спасатели. В воскресенье в МЧС сообщали о 17 очагах на торфяниках. Сегодня пять из них погасили. По последним данным, торфяники тлеют на общей площади в 4,5 гектара.

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