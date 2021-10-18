В Екатеринбурге будут судить мужчину, грабившего дачные домики на Широкой речке

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали дело 31-летнего мужчины, которого обвиняют в нескольких ограблениях дачных домиков в СНТ в микрорайоне Широкая речка. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным прокуратуры, план ограбления возник у обвиняемого 8 июля 2021 года. Мужчина перелез через забор и нашел во дворе топор. Он убедился, что жильцов нет дома, и повредил оконную раму. Оказавшись в чужом доме, обвиняемый совершил кражу. При этом спустя две недели он вновь ограбил этот дом.

Таким способом мужчина совершил четыре кражи в дачных домиках. Общая сумма ущерба составляет 190 тысяч рублей. В основном обвиняемый крал электропилы, стройматериалы, инструменты и продукты.

Екатеринбуржца обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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