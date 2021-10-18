На данный момент зарегистрировано 12 очагов торфяных пожаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом продолжается тушение торфяников, из-за тления которых город уже вторую неделю задыхается от смога. По словам главы Уральского гидромета Галины Шепоренко, до конца октября в регионе не будет сильных заморозков и большого количества осадков.

- В ближайшие дни мы ожидаем прохождение небольшого циклона. Но он будет не настолько мощным, чтобы дать нам интенсивные осадки. Нам нужен снег или мокрый дождь. Большого усиления ветра тоже не происходит. Поэтому на этой неделе ситуация будет достаточно сложная. Если тление (торфяника) не прекратится, то задымление будет присутствовать. Ни сильного ветра, ни осадок не будет. До конца октября мы прихода зимы не ждем. Погода будет переменная, температуры будут колебаться днем от +2 до +10, ночью от -5 до +2 градусов. В зиму мы пока не входим, осадки будут небольшие, ветер от слабого до умеренного. До конца октября подвижек не случится. Мне представляется, что для тушение нужны большие осадки или снежный покров, - рассказала Галина Шепоренко.

Отметим, что на данный момент зарегистрировано 12 очагов торфяных пожаров.