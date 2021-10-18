В Екатеринбурге повторно открылся Nebar

Nebar закрылся в Екатеринбурге в 2018 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге через три года после закрытия вновь заработал Nebar. Техническое открытие прошло 14 октября, сообщается в группе «ВКонтакте» бара.

Сеть принадлежит ресторатору из Москвы Павлу Чеснокову. Заведение открылось в здании на улице Радищева, 25. На странице бара сказано, что он работает ежедневно.

Nebar закрылся в Екатеринбурге в 2018 году. Он работал на улице Малышева, 44. Жители города пожаловались на бар в УФАС из-за рекламы. Заведение пиарилось за счет фото полуобнаженных девушек и надписей «Войди в меня» и «Люблю сверху». По данной рекламе было заведено административное дело.

Ранее, весной 2021 года, на месте «Дома печати» открылся бар «Че почем». Заведение стало скандально известным из-за частых драк и стычек с силовиками. Полиция решила провести профилактические мероприятия и патрулировать бар.