Дым от тлеющего торфяника утром накрыл Екатеринбург

Уже неделю каждое утро в Екатеринбурге пахнет гарью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Екатеринбург минувшим утром вновь окутало дымкой. Это был смог от тлеющих торфяников на окраине города. Даже утренний дождь не смог их погасить. Сейчас на месте, откуда исходит дым, работают огнеборцы.

- Ситуация с пожаром непростая, - сказал Андрей Куряков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. - Пожар начался в месте, которое предположительно в советские времена было болотом, осушенным для производственных нужд.

Ситуацию усугубляет погодная обстановка. Всю прошлую неделю на Урале было сухо. Лишь в понедельник начался легкий дождь.