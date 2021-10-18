На Серовском тракте два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика

Авария произошла ночью 17 октября 2021 на 332 километре трассы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трасе «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» легковушка Lada Granta врезалась в грузовик MAN. В ДТП погибли два человека, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по автодороге со стороны города Екатеринбурга в сторону города Серова, по неустановленной причине допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - говорится в сообщении.

Из-за столкновения кабина грузовика и салон Lada Granta. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По этой встречной полосе ехал грузовик. Из-за столкновения кабина грузовика и салон Lada Granta. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Их личности устанавливаются. Авария произошла ночью 17 октября 2021 на 332 километре Серовского тракта.

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем грузовика MAN был 46-летний житель Златоуста. Его водительский стаж составляет 19 лет. Мужчина также получил травмы в ДТП. У него рваная рана правой подвздошной области с повреждением мышц. Его доставили в больницу. Специалисты взяли у водителя грузовика кровь, чтобы выяснить, был ли он пьян.

Сотрудники ГИБДД сделали на месте все нужные замеры и заполнили документы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД сделали на месте все нужные замеры и заполнили документы. Госавтоинспекция установит обстоятельства и причины аварии.

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