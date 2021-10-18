УБРиР повышает ставки по вкладам

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

По всей линейке доходность в зависимости от продукта увеличится на 0,45%-0,5%. Максимальная эффективная ставка составит 8% годовых при открытии вклада онлайн и подключении пакета «Все под контролем».

«Рынок стремительно реагирует на повышение ключевой ставки ЦБ. Ставка по вкладам ТОП-10 крупнейших банков с конца мая стала динамично расти: показатель увеличился на 1,429 п.п. и на третью декаду сентября составляет 6,328%. Мы придерживаемся рыночного тренда и последние 5 месяцев постоянно повышаем доходность по вкладам для наших клиентов, чтобы их деньги работали эффективнее», - отметил Евгений Вяткин, управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР.

Выгоднее всего открыть вклад «Удобный онлайн» на 3 года. С подключенным пакетом услуг «Все под контролем» эффективная процентная ставка составит 8% годовых. Оформить вклад можно в интернет-банке/мобильном приложении УБРиР и уже через месяц получить первый доход. Банк выплачивает проценты каждые 30 дней. Клиент может выбрать: причислять проценты к вложенным деньгам и повышать итоговую доходность, или переводить деньги на карту и расплачиваться ими за покупки.

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