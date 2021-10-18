Дмитрий Ионин будет курировать работу министерства цифрового развития

Дмитрий Ионин приступил к обязанностям заместителя губернатора с 18 октября 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший депутат Государственной Думы России Дмитрий Ионин с 18 октября приступил к новым обязанностям в правительстве Свердловской области. Теперь он заместитель губернатора региона.

- Губернатором мне поручено курировать работу министерства цифрового развития и связи, министерства инвестиций и развития, — сообщил Дмитрий Ионин.

Одна из основных задач на новом посту у Дмитрия Ионина - это привлечение в регион средств по программам, связанным с цифровым развитием.

Напомним, Дмитрий Ионин шесть лет был депутатом Заксобрания Свердловской области. В 2017 он перешел на работу в Госдуму РФ. Он известен, например, тем, что в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса вместе с другими депутатами внес в Госдуму законопроект о разблокировке мессенджера Telegram. Во время минувших выборов в сентябре он не прошел в новый созыв Госдумы.