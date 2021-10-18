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Политика18 октября 2021 7:51

Губернатор Евгений Куйвашев ушел на три недели в отпуск

Исполнять его обязанности будет первый заместитель главы региона Алексей Шмыков
Екатерина САЛТЫКОВА
Екатерина САЛТЫКОВА
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В отпуске Евгений Куйвашев будет находиться до 11 ноября

В отпуске Евгений Куйвашев будет находиться до 11 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до 11 ноября ушел в очередной плановый отпуск. Об этом в понедельник, 18 октября сообщили в Департаменте информационной политики.

- Во время отсутствия главы региона его обязанности будут возложены на первого заместителя губернатора Алексея Шмыков, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что заместителем губернатора Алексей Шмыков был назначен в январе текущего года. До своего назначения он трудился на должности главы Каменска-Уральского.