Футбольный клуб «Урал» проиграл ЦСКА со счетом 0:1

Уральские футболисты потерпели обидное поражение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обидное поражение сегодня, 17 октября, потерпели екатеринбургские футболисты из «Урала» на встрече с ЦСКА. Матч, который проходил на «Екатеринбург Арене», завершился с минимальным разрывом в счете - 0:1.

Отметим, что победный гол гостей забил Чидера Эджуке, нигерийский футболист, нападающий ЦСКА.

- «Урал» построил игру таким образом, что ЦСКА владел больше мячом. Соперник более мастеровитый, чем наша команда. У обеих коллективов были моменты, - рассказал журналистам Игорь Шалимов, главный тренер «Урала». - Мы не готовы на сегодняшний день загонять такую команду, например, прессингом. С такими соперниками, как ЦСКА, нам надо играть аккуратно. Мы провели сегодня хороший матч. Нам надо думать, на каком месте и в какой ситуации мы находимся.

Матч проходил в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фоторепортажтс матча "Урал" - "ЦСКА" смотрите здесь