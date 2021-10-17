Из-за гибели 18 человек от метилового спирта на «Ботанический» рынок пришли ОБЭП и Следственный комитет

Продавцов опасного алкоголя уже задержали. Фото: Дмитрий Чукреев

На рынке «Ботанический», что в Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня весь день работают сотрудники Следственного комитета России и ОБЭП. Они ведут проверку после ситуации с гибелью 18 человек от употребления метилового спирта, купленного ими у торговцев.

- Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу достаточно оперативно установили подозреваемых в незаконном бизнесе, в результате которого погибло большое количество людей, - комментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Задержанными оказались два горе-предпринимателя, 1978 и 1967 годов рождения, зарегистрированных в одном из коллективных садов Верх-Исетского района областного центра.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивали других торговцев с рынка, чтобы восстановить всю картину случившегося.

- По уголовному делу работает следственно-оперативная группа в составе следователей первого отдела по расследованию особо важных дел и следователей следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбург, а также, сотрудники отдела криминалистики, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области.