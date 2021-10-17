За сутки рядом с Екатеринбургом погасили 10 очагов торфяных пожаров

На месте пожара работают 292 человека и 50 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарные продолжают бороться с огнем на торфяниках, из-за которых всю прошлую неделю Екатеринбург был окутан смогом. Десять очагов уже ликвидировали. Но 17 еще осталось.

- Проведена опашка периметра пожара длиной 1,5 километра. Общая ее протяженность составляет 5,5 километров, - рассказал Виктор Теряев, начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области. - Создан еще один участок по бесперебойному обеспечению водой. За сутки сформирован искусственный водоем. Итого в близости от места пожара подготовлены два водоема общей емкостью около 180 кубических метров.

В воскресенье вечером к месту пожара также должен прибыть насосно-рукавный комплекс «ШКВАЛ». Также рядом с ним сделают жилой модуль, в котором смогут отдыхать пожарные.

- Также развернут городок жизнеобеспечения, в котором осуществляется прием пищи и отдых участников тушения пожара, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Увеличена группировка сил и средств, в настоящее время на месте пожара работают 292 человека, 50 единиц техники.