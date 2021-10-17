В центре Екатеринбурга в резко остановившемся автобусе пострадали четыре пассажира

Водитель сказал, что применил экстренное торможение потому, что перед ним вдруг резко остановился легковой автомобиль. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В первом часу дня на проспекте Ленина в Екатеринбурге автобус 27 маршрута вдруг резко остановился. Из-за этого пассажиры в салоне стали падать.

- Пострадали женщины 27, 36, 69, 77 лет, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения Екатеринбурга, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем автобуса был 57-летний мужчина с 30-летним водительским стажем. Он сказал полицейским, что нажал на тормоза, потому что прямо перед ним вдруг резко остановилась легковушка.

- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы. Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - добавляют в ведомстве.