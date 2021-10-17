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Происшествия17 октября 2021 12:11

В Екатеринбурге сгорели две легковушки: ВАЗ и Ford

Люди не пострадали
Источник:kp.ru
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На место ЧП выезжали две пожарные машины.

На место ЧП выезжали две пожарные машины.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Помощь пожарных понадобилась сегодня в Екатеринбурге на улице 40-летия Октября. Там загорелись две машины - отечественная легковушка и иномарка.

- На площади в три квадратных метра повреждены два легковых автомобиля: ВАЗ-2114 и Ford Focus, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 13 человек личного состава.

Пожар был потушен за три минуты. Причина возгорания сейчас устанавливается.