В Екатеринбурге сгорели две легковушки: ВАЗ и Ford

На место ЧП выезжали две пожарные машины.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Помощь пожарных понадобилась сегодня в Екатеринбурге на улице 40-летия Октября. Там загорелись две машины - отечественная легковушка и иномарка.
- На площади в три квадратных метра повреждены два легковых автомобиля: ВАЗ-2114 и Ford Focus, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 13 человек личного состава.
Пожар был потушен за три минуты. Причина возгорания сейчас устанавливается.